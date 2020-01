Polițiștii audiază doi suspecți în cazul femeii care a fost găsită moartă vineri pe un câmp din oraș Doi barbați sunt audiați, duminica seara, la Parchetul de pe langa Tribunalul Iași, in cazul femeii care a fost gasita moarta vineri pe un camp din oraș, potrivit Mediafax. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, cei doi barbați, de 30 și 48 de ani, au fost identificați de polițiști și sunt audiați duminica seara la Parchetul de pe langa Tribunalul Iași. Sursele citate susțin ca cei doi sunt suspecți in cazul femeii care a fost gasita vineri moarta pe un camp din oraș. Identitatea acesteia nu a fost inca stabilita. Vezi si: Iranul a arborat steagul rosu in orașul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

