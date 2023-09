Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 31 ani, din localitatea Gadinti, a fost prins de politisti in timp ce conducea cu viteza peste limita legala pe drumul national DN2 - E85, el fiind si testat pozitiv la benzodiazepina cu aparatul Drugtest, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit…

- Un tanar in varsta de 18 ani, aflat in stare de ebrietate si fara permis, a fost urmarit in trafic de politistii vranceni si oprit dupa au fost trase si focuri de arma de avertisment, anterior acesta refuzand sa opreasca la semnalul de oprire si a acrosat si autospeciala de politie. Potrivit unui comunicat…

- Doi minori si mama lor au fost raniti intr-un accident rutier produs in localitatea Horia de un sofer din judetul Bacau, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta…

- Un tanar fara permis de conducere a furat o masina in Slatina si a fost urmarit si prins de politisti, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.Duminica seara, politistii din Slatina au vrut sa opreasca o masina pe strada Libertatii, dar conducatorul auto nu…

- Politistii cauta o minora in varsta de 14 ani, din localitatea Parava, a carei disparitie de acasa a fost sesizata de familie, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. “Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei Grigoriu Floricica Adela, in varsta de 14 ani.…

- Un tanar de 24 de ani din Sulina este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit unei informari transmisa de Inspectoratul de Politie Judetean din Tulcea, la data de 27 iulie 2023, politistii din cadrul Politiei Orasului Sulina, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor…

- Conducerea sub influența drogurilor pare a fi acum un lucru moda, e cool, și nu se produce doar in randul tinerilor. Potrivit informarii emise de Inspectoratul de Poliție Județean Salaj (IPJ Salaj), de la inceputul anului și pana in prezent, polițiștii au efectuat 42 de testari preliminare de drog,…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost prins de politistii rutieri in timp ce conducea beat si fara a detine permis de conducere un autoturism cu numere de inmatriculare false, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Politistii au depistat in afara localitatii…