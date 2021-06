Un barbat de 29 de ani din comuna Parva a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile in urma unei actiuni desfasurate de politisti la sfarsitul saptamanii trecute, pe timpul noptii si in munti, pentru prinderea unor persoane suspectate de braconaj, ocazie cu care oamenii legii au folosit armamentul din dotare, potrivit unui comunicat de presa remis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, noteaza Agerpres. In cursul actiunii, un politist a reusit in ultima clipa sa se fereasca din fata autoturismului in care se aflau suspectii, in momentul in care soferul,…