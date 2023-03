Polițiștii au stat 3 ore până să intre în apartamentul din Alba, unde tatăl criminal își ucidea copilul O crima șocanta care pare a fi trasa la indigo cu cazul Caracal a avut loc in cursul zilei de astazi. Poliția a stat trei ore la ușa apartamentului in care un tata și-a ucis copilașul de un an, apoi s-a sinucis. Un barbat in varsta de 27 de ani și-a omorat copilul de numai un an, iar ulterior s-a sinucis. In urma cu o seara inainte de producerea crimei, barbatul se certase cu fosta iubita prin mesaje. La un moment dat, acesta nu a mai raspuns la mesaje. Femeia s-a speriat și a alertat autoritațile. Polițiștii au ajuns la ușa apartamentului, insa proprietarul, un barbat din municipiul Turda, județul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

