Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 20 aprilie 2021, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Iasi, in cadrul unui dosar penal de punerea in circulatie de valori straine falsificate…

- Un barbat din Iasi este cercetat de politisti dupa ce ar fi pus in circulatie bancnote false de 200 de euro, pe care le-ar fi comandat de pe internet, iar in urma unei perchezitii domiciliare, din locuinta sa au fost ridicate 55 de astfel de bancnote. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Politia…

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale audiaza, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor au efectuat doua perchezitii domiciliare, in municipiul Iasi, la o persoana banuita de punere in circulatie de valori straine falsificate si tentativa la inselaciune.…

- Politistii doljeni au incarcerat un barbat de 33 de ani, din comuna Unirea, condamnat in octombrie 2018 la cinci ani si patru luni de inchisoare. Barbatul a fost acuzat ca, in perioada 2014-2015, a coordonat un grup infractional care a pus in circulatie bancnote falsificate de 100 de euro. Cercetarile…

- Anchetatorii au descins la maternitate de unde au fost luate documente pentru reintregirea situației de fapt. Prin ordonanta organelor de urmarire penala din data de 15.03.2021, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectele Holicov Monica si Tanorvanu Mihaela, ambele avand…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 1 , sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, fac mai multe percheziții, marți dimineața, in București, Ilfov și Tulcea intr-un dosar…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Iasi au efectuat 3 perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal de trafic de persoane si trafic de minori.