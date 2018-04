Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Bucuresti a fost retinut vineri noaptea pentru vatamare corporala, parasirea locului accidentului si conducere fara permis dupa ce, in urma cu doua zile, a lovit o fetita de 9 ani pe trecerea de pietoni, fugind apoi de la locul accidentului, au informat reprezentantii…

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, barbatul de 47 de ani a fost retinut in noaptea de vineri spre sambata, fiind acuzat de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducere pe drumurile publice fara permis de conducere. Masina pe care o conducea barbatul, gasita…

- Polițiștii rutieri bucureșteni, sprijiniți de cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și alte structuri din cadrul DGPMB au reușit sa dea de urma autoturismului care a ranit grav o fetița aflata in traversare pe trecerea de pietoni din zona Luica din Capitala.

- Autoturismul care a accidentat grav, joi, o fetita de 10 ani pe o trecere de pietoni din Capitala a fost identificat de politisti. Acestia continua sa-l caute pe soferul care a fugit de la locul accidentului. Incidentul s-a petrecut joi in sectorul 4 din Bucuresti, pe strada Luica, fetita fiind transportata…

- Autoturismul care a accidentat grav, joi, o fetita de 10 ani pe o trecere de pietoni din Capitala a fost identificat de politisti. Acestia continua sa-l caute pe soferul care a fugit de la locul accidentului. Incidentul s-a petrecut joi in sectorul 4 din Bucuresti, pe strada Luica, fetita fiind transportata…

- Politistii au facut filtre pentru prinderea unui sofer care a lovit o fata pe trecerea de pietoni si a fugit. Accidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, iar imediat dupa ce copilul de 10 ani a cazut la pamant, conducatorul auto s-a facut nevazut. Din primele verificari, masina nu are asigurare.

- Politistii de la Brigada Rutiera sunt in alerta maxima dupa ce un sofer care a lovit, in aceasta dimineata, o fetita pe trecerea de pietoni a fugit de la locul accidentului. Victima, in varsta de 10 ani, este in stare grava.

- Politistii incerca de trei zile sa dea de urma unui sofer care a lovit o fetita de 1 an si 7 luni si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in Craiova pe o trcere de pietoni din cartierul Brazda lui Novac.