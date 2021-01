Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta judiciara a fost deschisa pentru a fi identificati si pusi sub acuzare organizatorii evenimentului din Lieuron, aflat in apropiere de Rennes (Bretania). Gerald Darmanin, ministrul de Interne, a scris pe Twitter ca actiunile politiei din zona Lieuron „au dus la sfarsitul petrecerii ilegale…

- Politia a pus capat, dupa 36 de ore, petrecerii ilegale de Anul Nou organizate in Bretania, la care au participat circa 2.500 de oameni, informeaza News.ro. Un medic le da replica celor care critica rapiditatea cu care a fost obținut vaccinul anti-Covid: 'Am trecut de la Sapiens la Homo deus'…

- Aproximativ 2.500 de persoane au participat la o petrecere ilegala de Anul Nou intr-un depozit parasit din nord-vestul Frantei si s-au confruntat violent cu politia joi, iar evenimentul a continuat și vineri noapte, relateaza presa franceza, citata de news.ro . Potrivit presei locale, citata de Le Figaro,…

- Oamenii au organizat petrecerea ilegala in Lieuron, in apropiere de Rennes (Bretania), dupa ce au avut loc altercatii cu politia, au transmis autoritatile locale. Multi inca se aflau la fata locului, vineri, cand perimetrul a fost izolat. Acolo se afla persoane din diverse parti ale Frantei, dar si…

- O petrecere ilegala cu peste 2.500 de participanti a inceput pe 31 decembrie in Franța, a continuat de Anul Nou și este și acum in curs de desfașurare, in timp ce țara continua sa se lupte cu pandemia de COVID-19.Desi autoritatile au interzis orice petrecere si adunare in noaptea de Anul Nou, in localitatea…

- aproximativ 2.500 de persoane, venite din toate colțurile Franței și unele chiar din strainatate, au sarbatorit Anul Nou in vestul Franței in cadrul unei petreceri neautorizate care nu a putut fi impiedicata de autoritați, scrie AFP. Ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a convocat vineri seara la…

- Aproximativ 2.500 de persoane, venite din toate colțurile Franței și unele chiar din strainatate, au sarbatorit Anul Nou în vestul Franței în cadrul unei petreceri neautorizate care nu a putut fi împiedicata de autoritați, scrie AFP.Ministrul de Interne, Gérald Darmanin,…

- Aproximativ 2.500 de persoane care au participat la o petrecere ilegala de Anul Nou intr-un depozit parasit din nord-vestul Frantei s-au confruntat violent cu politia, anunța news.ro . Autoritațile locale și-au aratat ingrijorate cu privire la posibilitatea ca in urma evenimentului sa creasca numarul…