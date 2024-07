Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 750 de permise de conducere au fost suspendate, in ultimele 24 de ore, in urma unor abateri ale soferilor, printre acestea numarandu-se consumul de alcool (88) sau de substante interzise/droguri (19), a informat, duminica, Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Peste 3.000 de permise de conducere au fost retinute de politisti in minivacanta de Rusalii, iar dintre acestea, 59 au fost retinute pentru consum de droguri sau alte substante interzise, in crestere cu 33,9% fata de anul precedent, arata datele prezentate marti de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- BLOCADA Botoșani. Polițiștii au peste doua sute de amenzi și au reținut 15 permise de conducere In ultimele 24 de ore, polițiștii botoșaneni au organizat 3 acțiuni punctuale, in cadrul planului BLOCADA, acționand in sistem integrat, impreuna cu jandarmii și au intervenit la peste 50 de evenimente, majoritatea…

- In contextul minivacanței de 1 Mai și cu prilejul sfintelor sarbatori pascale, polițiștii salajeni au fost la datorie, pentru protecția intregii comunitați și pentru a putea interveni prompt in caz de pericol. Pentru menținerea ordinii și liniștii publice, in perioada 1 – 6 mai a.c., politisti salajeni…

- Polițiștii din intreaga țara au reținut miercuri, de 1 Mai, 883 de persmise conducere, dar și 403 certificate de inmatriculare. De asemenea, 188 de autori de infracțiuni au fost prinși in flagrant.

- In perioada 26 – 27 aprilie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, in colaborare cu polițiștii Serviciilor Rutiere din cadrul Inspectorateloe de Poliție Județene Cluj și Maramureș au desfașurat acțiuni pe sectoarele de drum D.N. 1 C și D.N. 1 H, respectiv pe drumul…

- Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, la Sasciori: Polițiștii au dat mai multe sancțiuni și au reținut 5 permise de conducere Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, la Sasciori: Polițiștii au dat mai multe sancțiuni și au reținut 5 permise de conducere Polițiștii din rutieri din Sebeș au…

- Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, in Aiud: Polițiștii au dat mai multe sancțiuni și au reținut 2 permise de conducere Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, in Aiud: Polițiștii au dat mai multe sancțiuni și au reținut 2 permise de conducere Poliția Municipiului Aiud au organizat o acțiune…