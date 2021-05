Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe nu au fost inregistrate evenimente deosebite din perspectiva ordinii și siguranței publice, pe anumite segmente fiind inregistrate scaderi ale infracționalitații comparativ cu anii trecuți. Spre exemplu, infracționalitatea cu violența inregistrata in perioada…

- Peste 10.000 de politisti vor asigura masurile de ordine publica cu ocazia Pastelui Catolic, in aceasta perioada urmand sa mai actioneze peste 5.000 de pompieri, peste 4.200 de politisti de frontiera, 13 elicoptere ale Inspectoratului General de Aviatie. De asemenea, peste 300 de jandarmi vor actiona…

- Comisarul-sef de politie Monica Dajbog - purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisarul-sef de politie Georgian Dragan - purtator de cuvant al Politiei Romane si colonelul Sorin Despina - purtator de cuvant al Jandarmeriei Romane vor sustine o declaratie de presa, vineri, la ora…

- Trei ofițeri cu funcții de conducere in ISU Constanța, dar și patru subofițeri sunt cercetați disciplinar in urma verificarilor facute dupa incendiul de la Constanța in care o femeie a murit, se arata in comunicatul transmis, joi seara, de IGSU. IGSU a mai transmis ca „ dezaproba modul de indeplinire…

- Trei ofiteri cu functii de conducere din ISU Constanta vor fi cercetati disciplinar in cazul incendiului de zilele trecute, a anuntat joi seara Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in urma controlului efectuat la aceasta unitate. Potrivit unui comunicat al IGSU, transmis AGERPRES,…

- Primele concluzii ale anchetei Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) privind intervenția de la Constanța, unde o femeie a cazut de la balconul locuinței in flacari, sub ochii pompierilor, vor fi facute publice joi, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat. Intre timp, au aparut imagini care…

- Cazul femeii din Constanța , care a murit sub ochii pompierilor ajunși fara scara și saltea, a scos la iveala lipsa celor doua dotari esentiale, autoscarile si saltelele pneumatice. ISU Bucuresti – Ilfov dispune de 13 autoscari, insa media pe fiecare judet este de putin peste doua autospeciale, potrivit…

- Guvernul a decis acordarea unui ajutor umanitar de urgenta pentru autoritatile din Republica Moldova, cu sprijin in combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Premierul Florin Citu a anuntat ca ajutorul va constanta, intr-o prima faza, in echipamente de protectie medicala – masti chirurgicale si cu…