- Jandarmii bucuresteni au aplicat 6.000 de lei amenda si au intocmit actele necesare continuarii cercetarilor pentru infractiunea de "efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice" politistilor care au protestat, joi, in Piata Victoriei din Capitala si in zona Ministerului Afacerilor Interne.…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Polițiștii romani vor marca Ziua Poliției Romane in strada. Sindicaliștii angajaților din Ministerul Afacerilor Interne sunt nemulțumiți de taieri ale veniturilor salariale și ale pensiilor. Mai multe actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare, joi, in Capitala. Protestul organizat de Sindicatul…

- Mai multe actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare, joi, in Capitala, dupa ce sindicatele politistilor si personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne au anuntat ca vor “sarbatori” Ziua Politiei Romane in strada, nemultumite de taieri ale veniturilor salariale si ale pensiilor.…

- Mai multe actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare, joi, in Capitala, dupa ce sindicatele politistilor si personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne au anuntat ca vor "sarbatori" Ziua Politiei Romane in strada, nemultumite de taieri ale veniturilor salariale si ale pensiilor.…

- Opt dintre agenti de politie din cadrul DGPMB Secția 16 Poliție – Biroul de Ordine Publica sunt reținuți pentru 24 de ore, iar unul se afla sub control judiciar, toți fiind cercetați penal pentru pentru infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura, respectiv complicitate la tortura.Incicentul…

- Polițiștii, grefierii și pensionarii au ieșit azi in strada in mai multe orașe din țara pentru a-și cere drepturile. Polițiștii și grefierii a protestat de dimineața. Oamenii veniți din mai multe județe din țara s-au adunat in fața Ministerului Afacerilor de Interne pentru a-și striga nemulțumirile…

- Federatia Sanitas a inceput, astazi, o serie de actiuni pentru sustinerea salariatilor din sanatate si asistenta sociala, nemultumiti de ordonanta de Guvern, adoptata la sfarsitul anului trecut, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an. Sindicalistii din tara au pichetat la pranz,…