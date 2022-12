Polițiștii au prins piromanul din Negrești Oaș Individul care a provocat un incendiu in care au fost distruse mai multe baraci și bunuri din Negrești a fost prins de poliție și va fi cercetat penal. Potrivit poliției, la data de 21 decembrie au primit un apel de urgența 112 privind un incendiu izbucnit intr-un cartier din Negrești-Oaș, care a distrus baraci și […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

