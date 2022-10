Stiri pe aceeasi tema

Politistii din Capitala au facut, miercuri, perchezitii intr-un dosar de inselaciune. Doua persoane sunt acuzate ca au comandat haine de pe site-ul unei firme si, utilizand formularul de retur, au inapoiat haine uzate, provocand un prejudiciu de peste 385.000 de lei. Cei doi sunt acuzati de peste…

Polițiștii din București pun in marți aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și județul Ialomița și 26 de mandate de aducere, in Capitala și județele Ilfov și Calarași, emise pe numele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de frauda informatica.

Polițiștii au prins, duminica, in zona in care se desfașura protestul AUR, un barbat care avea asupra sa un cuțit și o secure, spun surse judiciare.

Politistii si procurorii au facut 12 perchezitii in Bucuresti si Ilfov pentru anihilarea unei grupari specializate in trafic de persoane si trafic de droguri, iar 21 de persoane au fost duse la audieri, potrivit news.ro.

Un contrabandist, aflat la volan pe strazile din orașul Braila, a anunțat la portavoce ca vinde pește. El a fost oprit de polițiști și s-a ales cu dosar penal, deoarece nu avea acte pentru peștele pe care-l comercializa, conform Mediafax.

Un barbat pe numele caruia exista un mandat de arestare intr-un caz de omor savarșit cu cruzime in Republica Moldova a fost prins, miercuri, in trafic, in București.

Un barbat din Republica Moldova, care era dat in urmarire internationala, a fost retinut de politistii de frontiera din judetul Botosani, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.

Un pistol de calibrul 9 milimetri si sase cartuse cu bila metalica au fost gasite de politistii din Craiova, intr-o masina oprita la un control in trafic. De asemenea, in autoturism au fost gasite si droguri, potrivit news.ro.