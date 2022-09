Polițiștii au oprit în trafic o mașină condusă de un … minor. Vezi detalii Conform prevederilor art. 335, alin. 3 din Codul Penal, cu aceeași pedeapsa ( inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda) se sancționeaza și persoana care incredințeaza un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care se știe ca nu deține. Polițiștii din Saliștea de Sus, impreuna cu cei ai Sectorului de Poliție de Frontiera Vișeu de Sus, in timpul efectuarii serviciului de control trafic in apropierea intersecției strazii L.D. Bindea cu strada Baleni din oraș, au depistat un autoturism la… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

