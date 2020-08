Polițiștii au mers cu AMENZI în cluburile de noapte de pe litoral: Ce nereguli au constatat Sapte unitati de alimentatie publica de pe litoral, incluzand cluburi de noapte si o terasa-restaurant, au fost sanctionate contraventional de politisti pentru nerespectarea regulilor de distantare fizica cu amenzi insumand 61.000 de lei, informeaza un comunicat de presa transmis duminica de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Constanta, anunța AGERPRES. Potrivit sursei citate, peste 360 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai altor institutii de control au actionat, sambata noaptea, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

