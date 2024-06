Polițiștii au lăsat Complexul Rin fără proxeneți O rețea de proxeneți a fost destructurata de catre polițiștii din Sectorul 4 al Capitalei. Aceștia acționau in zona complexului Rin, unde inchiriasera spații. Culmea este ca una dintre prostituatele oferite era soția unuia dintre membrii gruparii. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, in cursul lunii martie 2024, politisti din cadrul Serviciului Investigații Criminale – […] The post Polițiștii au lasat Complexul Rin fara proxeneți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

