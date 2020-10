Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din Botosani au efectuat, luni dimineata, 12 perchezitii domiciliare in municipiul Botosani, in cadrul unei actiuni pentru combaterea…

- Doi barbați, de 19 și 52 de ani, din Dej, județul Cluj, au fost arestați preventiv dupa ce polițiștii au gasit in locuințele lor o cultura de canabis. Potrivit IGPR, polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Cluj au facut cinci percheziții domiciliare in Dej, intr-un dosar de trafic de droguri de risc. In…

- Update. Masina era condusa de o femeie in varsta de 48 de ani. Update. O macara urmeaza sa fie adusa pentru a ridica cisterna si a o repune pe roti. Conform IPJ Buzau, cisterna, care venea dinspre Ploiesti si se indrepta catre Iasi, s-a rasturnat la intersectia DN1B cu DN2, aproape de intrarea…

- Un barbat din județul Mureș a fost arestat preventiv de procurorii DIICOT, pentru trafic de droguri. Miercuri, in urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit o cultura de cannabis. Cantitatea de masa verde de cannabis ridicata este de 9 kg. Politistii de combatere…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 București – Pitești, pe tronsonul kilometric 60 – 120 (Gaești – Pitești), se circula in condiții de ploaie torențiala, existand pericol de acvaplanare. Pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație,…

- La data de 12.08.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, pentru savarsirea infractiunii de trafic intern de droguri de risc.La data de 11.08.2020, procurorii…

- Politia Romana face, miercuri, 45 de perchezitii, in Bucuresti si 6 judete, la 56 de persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals,…

- Polițiștii din Ilfov au realizat ca dealerii din zona sunt aprovizionați de traficanți din zona de vest a țarii. Acestia au luat urma unui colet din Spania despre care au aflat ca ar conține cannabis și au luat legatura cu colegii lor din Timiș, unde se afla destinatarul pachetului. Polițiștii de…