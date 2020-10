Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intervenit vineri seara in parcarea unui complex comercial din sectorul 1, unde incepeau sa se stranga mai multe persoane, zona fiind cunoscuta pasionatilor de drifturi, informeaza Politia Capitalei.

- „In aceasta seara (n.r. vineri), polițiști din Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutiera, Secția 2 Poliție și Serviciul Acțiuni Speciale, cu sprijinul Jandarmeriei, au intervenit in parcarea unui complex comercial din sectorul 1, unde incepeau sa se stranga mai multe…

- Drifturi oprite de polițiști, vineri seara, in parcarea unui complex comercial din Baneasa. Deși evenimentele cu mai multe persoane sunt interzise in București de catre autoritați, mai mulți tineri au sfidat regulile și s-au strans in sectorul 1 pentru cateva ore de distracție, transmite Poliția Capitalei.Cum…

- Polițiștii din Capitala intervin vineri seara in parcarea unui centru comercial din sectorul 1 al Capitalei, unde s-au strins mai multe persoane, zona fiind cunoscuta pasionaților de drifturi.„In aceasta seara (vineri seara-n.r.), polițiști din Direcția Generala de Poliție a Municipiului București…

- Patru barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 33 de ani, au fost surprinși, in noaptea de 22 spre 23 octombrie, in flagrant delict, in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme, de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliția Sectorului 3.Barbații…

- Sute de persoane s-au strans vineri seara in parcarea unui centru comercial din cartierul Baneasa pentru a asista la acrobații ilegale de mașini. Din imaginile surprinse și urcate pe rețelele de socializare nimeni nu purta masca de protecție și nici nu respecta distanțarea sociala. Poliția susține Vineri,…

- Poliția Capitalei a aplicat amenzi in valoare totala de aproximativ 100.000 de lei și au confiscat suma de peste 6.200 de lei in urma unor controale derulate la mai multe cluburi, terase, baruri, restaurante și sali de jocuri. Sambata, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Masuri de ultima ora luate de oamenii legii in dosarul cadrelor medicale care pacaleau bolnavi sa cumpere echipamente sanitare. Poliția Capitalei a pus sub sechestru mai multe aparate de tip wellness și suma de 560.000 de lei, pentru a recupera prejudiciul in dosarul ce vizeaza false cadre medicale…