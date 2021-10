Poliţiştii au împuşcat un tânăr de 21 ani, în Prahova! Politistii din judetul Prahova au fost nevoiti sa foloseasca armamentul pentru imobilizarea unui tanar de 21 de ani. Barbatul a incercat sa fuga de agenti. Tanarul era condamnat pentru vatamare corporala din culpa si lovire sau alte violente, a fugit in momentul in care a vazut echipajul de poliție. Oamenii legii au tras un foc […] The post Politistii au impuscat un tanar de 21 ani, in Prahova! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

