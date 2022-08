Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 de ani din judetul Satu Mare a facut scandal si si-a provocat rani pe corp cu un cutit, el amenintandu-i apoi pe oamenii aflati in zona si pe politistii veniti sa il linisteasca. Agentii de politie au tras mai multe focuri de avertisment, in aer, iar apoi spre picioarele barbatului,…

- Un scandal in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc in noaptea de marți spre miercuri in municipiul Botoșani. Patru persoane au ajuns la spital. Polițiștii au tras cu armele din dotare pentru aplanarea conflictului. Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de…

- Mai multe persoane au fost ucise duminica in atacul de la un centru comercial din Copenhaga, a anunțat poliția daneza. Persoana suspecta arestata este un barbat danez de 22 de ani. Autoritațile nu exclud un „act terorist”, potrivit Reuters. „Sunt trei morti si mai multi raniti, intre care trei in stare…

- Persoane necunoscute au furat de la punctul de lucru al unei societați din Beltiug mai multe țevi metalice, de diferite dimensiuni, cauzand un prejudiciu de 6.000 de lei. In urma verificarilor efectuate in cauza, polițiștii au identificat persoana banuita de savarșirea infracțiunii, fiind vorba despre…

- Patru persoane au fost ranite vineri intr-un atac cu cutitul intr-un campus universitar din Germania, iar autorul a fost retinut de politie dupa ce a fost imobilizat de studenti, relateaza dpa, citand oficiali locali. Un barbat de 34 de ani a atacat mai multe persoane in campusul Universitatii de stiinte…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 381 de cazuri noi de COVID-19, mai putine decat in ziua anterioara. Totodata, au fost raportate cinci decese, din care unul survenit anterior intervalului de referinta. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Accident mortal in Maramureș. Un mort și doua persoane ranite. Impact devastator intre un autocamion și doua autoturisme.foto ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe DN 1C Satu Mare – Baia Mare, in zona localitații Seini, județul Maramureș,…

- Politistii au inceput o ancheta dupa ce proprietarul unui taur a reclamat faptul ca animalul sau ar fi fost impuscat de persoane necunoscute intr-o zona greu accesibila a satului Cazanesti, din comuna Vata de Jos, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, informeaza Agerpres.…