Polițiștii au ieșit pe traseu pentru a verifica starea tehnică a autovehiculelor In cele 11 luni ale acestui an, politistii rutieri salajeni impreuna cu reprezentantii din cadrul Registrului Auto Roman au desfasurat 16 actiuni pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Echipele de control au verificat buna functionare a mecanismului de franare si a sistemului de directie a autovehiculelor, precum și a instalatiei de iluminare si semnalizare. Pentru neregulile constatate, au reținut 144 certificate de inmatriculare și au aplicat 241 sanctiuni contraventionale, dintre care cinci sancțiuni pentru defecțiuni la sistemul de direcție si mecanismul de franare, 78 de sancțiuni… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

