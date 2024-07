Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana, noi precizari despre OUG antidrog: „Nu toți șoferii vor fi testați, doar cei care se regasesc in anumite situații” Poliția Romana, noi precizari despre OUG antidrog: „Nu toți șoferii vor fi testați”. Poliția Romana a transmis sambata precizari privind controversata ordonanța antidrog.…

- Poliția Romana a venit cu noi precizari despre controversata Ordonanța de Urgența antidrog. Potrivit comunicatului, nu toți soferii vor fi testati, riscand astfel retragerea permisului, ci doar cei care au istoric de consum droguri/alcool, daca au un „comportament nefiresc” sau daca li se gasesc in…

- Poliția Romana a venit cu noi precizari despre controversata Ordonanța de Urgența antidrog. Potrivit comunicatului, nu toți soferii vor fi testati, riscand astfel retragerea permisului, ci doar cei care au istoric de consum droguri/alcool, daca au un „comportament nefiresc” sau daca li se gasesc in…

- Poliția Romana a facut sambata noi precizari privind controversata ordonanța antidrog. Potrivit comunicatului emis de IGPR, nu soferii sunt testati, riscand astfel retragerea permisului, ci doar cei care au istoric de consum de susbstante interzise sau alcool

- Reprezentanții Poliției spun ca legislația a fost imbunatațita dupa ce „a invațat ceva” in urma accidentului de la 2 mai, in care Vlad Pascu, drogat la volan, a ucis doi tineri. Explicațiile Poliției Romane vin dupa un val de nemulțumiri și un protest anunțat fața de Ordonanța 84 care modifica Codul…

- In ziua de 24 iunie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Argeș, impreuna cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, precum și depistarea conducatorilor…

- Peste 150 de șoferi testați pentru alcool sau droguri la volan in Alba, in 24 de ore. Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor Peste 150 de șoferi au fost testați pentru alcool sau droguri la volan, in Alba, in ultimele 24 de ore. Polițiștii și jandarmii au continuat miercuri acțiunile in sistem integrat.…