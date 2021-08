Politistii au identificat un sofer care avea permisul retinut.

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au identificat un șofer care avea permisul reținut. In jurul orelor 12:30, pe Drumul Național 17 in Șintereag a fost semnalat un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme. Polițiștii ajunși la locul evenimentului au identificat…

- Un tanar din comuna Rebra s-a ales cu dosar penal, dupa ce luni a fost implicat intr-un accident rutier, pe DN 17, in Șintereag, polițiștii descoperind ca are permisul suspendat. La data de 2 august, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au identificat un șofer care avea permisul reținut. „In…

- Din 2019 și pana in prezent, in Bistrița-Nasaud au avut loc peste 170 de accidente rutiere in care au fost implicați bicicliști sau conducatori de atelaje hipo, dintre care 8 s-au soldat cu decese ale acestora, iar in peste 40 rezultatul a fost ranirea grava a unor persoane. Pentru prevenirea unor astfel…

- Pe 29 iulie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe, și au reținut un barbat de 33 de ani, din Pitești. Din cercetari s-a stabilit ca in ziua de 23 iulie, in urma…

- In accident ar fi implicate 5 persoane, 3 adulți, dintre care o femeie insarcinata, și doi copii. La locul accidentului au intervenit un echipaj de descarcerare, unu echipaj de terapie intensiva mobila, doua echipaje de prim ajutor și un echipaj de ambulanța.Femeia insarcinata a fost gasita in stop…

- Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Criva au dat peste cap planurile unui șofer ucrainean de a se mai afla in traficul internațional cu permisul de conducere neveridic. Audiat, tanarul a declarat ca ar cunoaște despre cele depistate intrucat a intervenit cu bani suplimentari pentru adaugarea…

- Vineri, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș l-au depistat in flagrant pe un barbat de 48 de ani din Tirlișua, in timp ce conducea pe Drumul Județean 171 prin localitatea Dobric. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca șoferul are permisul de conducere reținut, totodata acesta…

- Un barbat din județul Mureș a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, de catre polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 6 Brancovenești, fiind banuit de comiterea unei infractiuni de furt calificat. In urma sesizarii primite de la partea vatamata și a activitaților investigativ-operative desfașurate,…