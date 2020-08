Stiri pe aceeasi tema

- Politistii antidrog si procurorii DIICOT din Calarasi au descoperit 400 de grame de cocaina disimulate in rezervorul unei masini care venea din Germania. 6 persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri.

- Patru persoane au fost arestate pentru introducerea in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc dupa ce, in rezervorul unuia dintre autoturismele cu care se intorceau din Germania au fost gasite doua sticle de plastic de cate 0,5 litri in care se aflau 400 de grame de cocaina.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din cadrul B.C.C.O. Bucuresti – S.C.C.O. Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T au depistat un tanar banuit de trafic de droguri de mare risc. Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, sprijiniti de cei ai Biroului de Politie Autostrazi - Autostrada A1, si procurorii D.I.I.C.O.T. din Vrancea au prins in flagrant delict o persoana banuita de trafic de droguri de mare risc. Peste 200 de grame de cocaina, bani si un autoturism de lux…

- Un roman, șofer de TIR in Germania, și-a anunțat soția prin telefon ca are de gand sa-și puna capat zilelor pentru ca nu se poate adapta la condițiile de munca, iar femeia a alertat poliția, scrie observatornews.roBarbatul de 43 de ani, din Calarași, a fost salvat la timp de forțele de ordine germane,…

- Politistii din Calarasi fac, miercuri, 17 perchezitii domiciliare in sapte judete, la locuintele unor persoane banuite de contrabanda cu tigari. Marfa era adusa cu barje si impingatoare pe Dunare.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Calarasi, au efectuat 5 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri.

- O fetita in varsta de 7 ani din Germania a scrijelit vopseaua de pe 37 de automobile, provocand pagube in valoare de 30.000 de euro, conform unui anunt al politiei. Politistii au identificat-o pe fetita care actiona in orasul estic Hohenstein-Ernstthal dupa o ancheta ampla. Copilul si-a recunoscut cu…