Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de vineri spre sambata, politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Brodina in cooperare cu polițiștii de la STPF Suceava si lucratori ai Politiei Orasului Vicovu de Sus au identificat un autoturism de teren Mitsubishi Shogun care se deplasa in viteza dinspre frontiera de stat spre interiorul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, aproximativ 15.000 pachete cu tigari in valoare de 175.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. In data de 7 decembrie a.c., la nivelul Sectorului Poliției…

- Politistii din Bacau au indisponibilizat 22.440 de pachete de tigarete de contrabanda, de la un tanar din judetul Suceava, depistat in trafic. Barbatul a fost retinut. La data de 1 decembrie a.c., politistii Serviciului Rutier Bacau au oprit pentru control, in localitatea Cleja, o autoutilitara, condusa…

- 21 noiembrie este declarata Ziua Nationala Fara Tutun. Insa contrabandistii cu tigari nu au de gand sa renunte. Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat un microbuz incarcat cu aproximativ 30.000 pachete țigari, in valoare de 350.600 lei. Acestea urmau…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni declanșate la frontiera de nord a țarii, 7.500 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara. Sambata, 10 octombrie a.c., polițiștii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni declanșate in zona de competența, peste 14.000 de pachete cu țigari de contrabanda, precum și o autoutilitara folosita la in activitatea infracționala.…

- Politistii de frontiera ii cerceteaza pentru contrabanda pe doi soferi romani, care au declarat ca au cumparat tigarile cu intentia de a le vinde in orasul Plezen (Cehia) pentru a obtine venituri suplimentare.

- Polițiștii de frontiera din Direcția regionala Nord au gasit, in seara zilei de ieri, 22 septembrie curent, peste 20 de cutii cu țigari și o barca gonflabila pe malul raului Nistru. Cercetarile continua și la aceasta ora pentru reținerea persoanelor implicate și atragerea lor la raspundere conform legislației…