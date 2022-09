In cursul anului 2022, la blocul C3, de pe strada Dumbrava, din municipiul Zalau, polițiștii din cadrul Poliției Municipului Zalau au fost solicitați sa intervina in 30 de situații in care s-au reclamat scandaluri, tulburarea ordinii și liniștii publice ori alte violențe la blocul C3, de pe strada Dumbrava, din municipiul Zalau.Din cele 30 de apeluri, in 8 situații aspectele reclamate nu s-au confirmat, iar in cazul celorlalte polițiștii au aplicat masurile legale, in funcție de situație. – Ioana Rus purtator de cuvant Poliția Salaj Acest articol Polițiștii au fost solicitați de 30 ori la blocul…