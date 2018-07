Polițiștii au finalizat cercetările în dosarul minorelor șantajate din Rociu Polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile in dosarul penal inregistrat la mijlocul lunii iunie. Tanarul a fost prins in flagrant, intr-un restaurant din centrul Pitestiului in timp ce incasa bani de la o adolescenta in varsta de 15 ani, pe care o santaja. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in perioada februarie - iunie a.c., tanarul in varsta de 19 ani, din comuna Rociu ar fi amenințat doua minore, ambele de 15 ani, cu distribuirea unor fotografii cu caracter indecent, cu scopul de a obține foloase materiale. Dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

