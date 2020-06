Un numar de 17 perchezitii au avut loc, joi dimineata, la 17 balastiere din judetele Arad si Bihor, fiind vizate societati comerciale care ar fi implicate in infractiuni de evaziune fiscala, noua persoane urmand sa fie audiate. Perchezitiile au fost efectuate de lucratori ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arad. "Activitatile, care s-au desfasurat in trei locatii din judetul Arad si 14 in judetul Bihor, au vizat identificarea si ridicarea de probe privind savarsirea…