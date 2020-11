Polițiștii au dus la audieri 18 persoane după destructurarea unei grupări care vindea droguri în Vestul țării Un numar de 18 persoane au fost duse, marți, la audieri, dupa destructurarea unei grupari care se ocupa cu vanzarea drogurilor in zona de Vest a țarii, anunța MEDAFAX. Potrivit Poliției Romane, 18 persoane au fost duse la audieri, in urma a 23 de percheziții, in județele Timiș și Arad, in cadrul unei acțiuni desfașurate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT Arad, care a vizat destructurarea unei grupari infracționale, implicata in trafic de droguri de risc. Au fost puse in executare 23 de mandate de percheziție domiciliara, 13 percheziții fiind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

