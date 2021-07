Polițiștii au descoperit cine a incendiat-o pe timișoreanca de pe strada București Polițiștii au lamurit cazul femeii care a ieșit, ieri, in flacari dintr-o scara de bloc de pe strada București din Timișoara. In varsta de 48 de ani, aceasta a alergat peste o suta de metri cuprinsa de flacari prin parcarea din apropiere și s-a prabușit langa un copac, vecinii reușind sa stinga incendiul. Din primul […] Articolul Polițiștii au descoperit cine a incendiat-o pe timișoreanca de pe strada București a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Scene de groaza, luni, la Timișoara, in cartierul Tipografilor. O femeie a ieșit dintr-un bloc de pe strada București in flacari, urland ca un vecin a incendiat-o. Martorii au anunțat serviciile de urgența, astfel ca la fața locului au sosit Salvarea, Pompierii și Poliția. Femeia a fost transportata…

O femeie in varsta de 48 de ani a ieșit astazi in strada, dintr-un bloc de pe strada București din Timișoara, cuprinsa de flacari. Vecinii și martorii au stins focul și au sunat imediat la 112. Femeia, cunoscuta cu afecțiuni psihice, striga ca i s-ar fi dat foc. Victima a fost transportata de urgența…

- O femeie in varsta de 48 de ani a ieșit astazi in strada, dintr-un bloc de pe strada București din Timișoara, cuprinsa de flacari. Vecinii și martorii au stins focul și au sunat imediat la 112. Femeia, cunoscuta cu afecțiuni psihice, striga ca i s-ar fi dat foc. Victima a fost transportata de urgența…

