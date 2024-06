Polițiștii au descoperit cadavrul înjunghiat al unei românce pe bancheta din spate, într-o mașină care a făcut accident, în Germania O romanca a fost ucisa in Germania și cadavrul ei a fost descoperit de polițiști pe bancheta din spate a unei mașini care a facut accident pe autostrada. Alina avea 30 de ani și de trei saptamani se desparțise de soțul ei, scrie cotidianul Bild.Cadavrul descoperit intr-un vehicul dupa un accident pe A81 este al soției șoferului. Cuplul de romini locuia separat, barbatul are 36 de ani, femeia 30. Șoferul a fost ranit in accident, dar viața lui e in afara oricarui pericol. El n-a vrut sad eclare nimic polițiștilor, care l-au interogat la spital.Accidentul a avut loc marți seara tarziu, pe A81, langa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii germani au facut un apel catre fanii englezi prezenți la Euro 2024, incurajandu-i mai degraba sa fumeze iarba decat sa consume alcool. Prima masura pe care forțele de ordine germane au luat-o de teama haosului pe care-l pot provoca suporterii reprezentativei Angliei a fost sa „subțieze” berea…

- Un barbat din Botosani, plecat la munca in Germania si cu care familia nu a mai putut lua legatura inca din octombrie 2022, este cautat de politisti. Acestia au anuntat, vineri, care sunt semnalmentele barbatului, scrie news.ro.”Politistii botosaneni efectueaza verificari pentru localizarea unui…

- Politistii de frontiera din punctul Borș I au depistat, in timpul unui control, un cetațean din R. Moldova, care a incercat sa intre in tara cu un autoturism cautat de autoritatile din Germania, estimat la aproximativ 100.000 de euro, informeaza Poliția de Frontiera.

- Un tanar roman a fost condamnat in Germania, unde a provocat un accident mortal, conducand fara permis, in timp ce testa o mașina aproape distrusa pe care dorea sa o vanda. Chiar cel care ar fi vrut sa cumpere autoturismul a murit, pe scaunul pasagerului, relateaza Bild.Rupi G., acum in varsta de 22…

- Trupul, in stare avansata de descompunere, a fost observat vineri seara plutind in Bega de un trecator, care a sunat la 112. Cadavrul a fost scos din apa, iar Poliția incearca sa afle identitatea victimei, potrivi unui comunicat transmis de IPJ Timiș.Polițiștii din Timișoara au fost alertați ieri, in…

- Polițiștii au anunțat sambata seara ca trupul gasit in zona satului Olteni, la iesirea de pe autostrada A1, aparține unei femei. Cadavrul se afla in stare avansata de descompunere, iar anchetatorii așteapta rezultatele ADN pentru a stabili identitatea femeii.Va avertizam ca urmeaza informații care va…

- Poliția este in alerta de ieri, atunci cand un cadavru a fost gasit pe un camp in Dambovița. Se contureaza tot mai mult ipoteza unei crime, asta pentru ca trupul neinsuflețit, aflat in stare de putrefacție și cu urme de mușcaturi de animale, a fost infașurat in plastic. Poliția ii cauta și rudele victimei.

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost blocat in Germania, dupa ce, in urma unui control pe o autostrada, au fost descoperite numeroase defecțiuni. Pasagerii au fost dați jos, fiind ulterior preluați de microbuze pentru a-și continua calatoria, relateaza Rotalianul.Poliția germana a anunțat intr-un…