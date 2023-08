Polițiștii au descins peste afaceriștii din Gorj și Olt. Prejudiciul, peste 1.3 miliarde Polițiștii și procurorii au facut, astazi, 11 percheziții in județele Olt și Gorj la o firma și mai multe puncte de lucru ale acesteia. „Din cercetari a reieșit faptul ca reprezentanții legali ai unei societați comerciale, din orașul Balș, județul Olt, ar fi efectuat, in perioada ianuarie 2016 – decembrie 2021, achiziții de produse alimentare și nealimentare, de la un lanț comercial din Romania, in numele unei asociații de proprietari din județul Gorj, in valoare de peste 9.000.000 de lei. Astfel, produsele achiziționate ar fi fost comercializate prin intermediul lanțului de magazine și al unitaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

