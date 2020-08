Stiri pe aceeasi tema

- Misiunile pentru protecția populației continua In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. La cele 4 acțiuni punctuale, desfașurate ieri, 30…

- "In seara zilei de 19 iulie a.c., pe raza orasului Potcoava, politistii au intervenit la o nunta organizata cu un numar de aproximativ 80 de persoane, cinci persoane fiind sanctionate contraventional, cu amenda, in valoare de 15.000 de lei fiecare si alte cinci persoane au fost sanctionate contraventional,…

- Acțiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19 in zonele aglomerate din județul Cluj au continuat și duminica. Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politiștii, jandarmii, polițiștii locali, precum și reprezentanți…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, duminica, o seire de acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19 in zonele aglomerate din județul Cluj.Astfel, sub autoritatea Institutiei Prefectului, la data de 5 iulie a.c., …

- Politistii au verificat, in ultimele trei zile, respectarea normelor legale impuse pe perioada starii de alerta la terase, baruri, plaje, cluburi in aer liber, fiind aplicate amenzi de peste 443.000 de lei, transmite Agerpres. Verificarile au vizat in special transportul in comun si activitatile de…

- Polițiștii au dat amenzi de peste 443.000 de lei, in ultimele trei zile, dupa ce au verificat respectarea masurilor de distanțare fizica la terase, baruri, plaje sau cluburi. De asemenea, polițiștii au verificat inclusiv respectarea regulilor de distanțare și purtatul obligatoriu al maștilor in transportul…