Polițiștii au ”descins” în Piața Centrală Politistii gorjeni au iesit astazi in Piata Centrala din Targu Jiu, pentru a trage un semnal de alarma, in ceea ce priveste furtul din genti si din buzunare. Actiunea a avut ca scop impartirea de materiale informative, dar si comunicarea cu oamenii, pentru a-i informa cum sa se fereasca de infractori. Cetatenii vad cu ochi buni acțiunea oamenilor legii, mai ales ca unii dintre ai au simțit pe propria piele ce inseamna sa-ți lași bunurile nesupravegheate. Potrivit polițiștilor, persoanele luate in vizor de hoti sunt in special batranii, copiii si femeile. De asemenea, aceștia ii sfatuiesc pe cetațeni… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

