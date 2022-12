Stiri pe aceeasi tema

- Barbat din Craciunelu de Jos, depistat la volan avand permisul de conducere suspendat Barbat din Craciunelu de Jos, depistat la volan cu permisul de conducere suspendat Un barbat din Teiuș a fost depistat de polițiștii județului Alba la volanul unui autoturism, acesta avand dreptul de a conduce suspendat.…

- La data de 29 octombrie 2022, in jurul orei 23,20, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 46 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Cugir, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etiloest, a rezultat valoarea…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Hulubești, s-a produs un accident rutier. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism, fara a deține permis […] Articolul…

- Politistii din judetul Neamt au prins, joi, un sofer din Bacau, aflat sub influenta alcoolului si avand permisul suspendat, care conducea pe DN 15 un autoturism de sub capota caruia ieseau flacari. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu,…

- Șoferul care a produs accidentul pe strada Poet Grigore Alexandrescu din Targoviște, era drogat, joi, 29 septembrie, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, in municipiul Targoviște, pe strada Poet Grigore…

- La data de 15 septembrie 2022, in jurul orei 02,40, polițiștii secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 32 de ani, din Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Bucerdea Granoasa, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…