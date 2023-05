Poliţiştii au depistat doi şoferi care conduceau sub influenţa canabisului. Au fost deschise dosare penale Politistii au depistat doi soferi care conduceau sub influenta canabisului. Au fost deschise dosare penale. Politistii din Brasov au prins un tanar de 21 de ani din Sacele ca a urcat la volan dupa ce a consumat cannabis. Un alt barbat, in varsta de 29 de ani, din comuna Bod a fost depistat de politisti in trafic conducand sub influenta drogurilor, in ambele cazuri fiind deschise dosare penale, informeaza News.ro. CITESTE SI Doi soferi bauti au fost depistati in trafic - Unul dintre ei a provocat un accident rutier fara victime 19:17 1 Barbat arestat preventiv dupa ce a incalcat ordinul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Doibauti au fost depistati in- Unul dintre ei a provocat un accident rutier fara victime 19:17 1 Barbat arestat preventiv dupa ce a incalcat ordinul…

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferi fara carnet sau cu permisul suspendat, prinși de polițiștii din Alba. S-au ales cu dosare penale Șoferi fara carnet sau cu permisul suspendat, prinși de polițiștii din Alba. S-au ales cu dosare penale La data de 12 mai 2023, in jurul orei 14,00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat…

- Procuratura Anticorupție oficiul Nord anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a unui barbat din r-nul Caușeni, fiindu-i incriminata savarșirea infracțiunii de trafic de influența (art. 326 alin. (3) lit. a)…

- Peste 430 de participanți la trafic, care nu au respectat legislația rutiera, sancționați de polițiștii rutieri in acțiune, la sfarșit de saptamana – Aproape 200 de sancțiuni aplicate de polițiștii rutieri pentru depașirea limitelor legale de viteza și 52 de permise de conducere reținute. In perioada…

- La data de 1 mai a.c., in jurul orei 19.43, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia ndash; Biroul Rutier si al Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia au identificat un barbat, de 52 de ani, care a condus un autoturism, pe D.N. 39, in comuna 23 August, fiind sub influenta bauturilor alcooolice.Potrivit…

- La data de 15 aprilie 2023, in jurul orei 00.15, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 56 de ani, din județul Vrancea, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, in dreptul cartierului Oarda, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Polițiștii rutieri au fost angrenați intr-o ampla acțiune de prevenire și combatere a accidentelor produse pe fondul consumului de alcool sau droguri de aceasta data și in timpul saptamanii, in intervalul 8-10 martie. Chiar daca au fost mai puține cazuri, nu au lipsit nici in zilele de lucru ...

- La data de 9 martie 2023, in jurul orei 21.40, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat de 49 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Stremț, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- La data de 5 martie orele 01:47, polițiștii din cadrul Poliției Radauți, in timp ce efectuau activitați de supraveghere al traficului rutier pe strada Ștefan cel Mare au oprit in trafic un autoturism avand direcția de deplasare spre Marginea. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat din…