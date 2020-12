Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 23 de persoane depistate, marti, la sali de fitness din municipiul Constanta, fara a purta masca de protectie si fara a avea declaratii pe proprie raspundere, au fost sanctionate de politisti cu avertismente si amenzi in valoare totala de 2.000 de lei, relateaza Agerpres. "In cursul…

- Amenzi pentru persoane fara masca sau declaratie.In cursul zilei de astazi, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au organizat actiuni, pe raza de competenta, pe linia prevenirii si limitarii infectiei cu noul coronavirus, precum si a verificarii normelor legale in contextul carantinarii…

- La activitatile desfasurate au participat peste 220 de politisti si politisti locali si au fost verificate 94 de societati comerciale si 63 de mijloace de transport persoane, in total fiind legitimate peste 2.500 de persoane. In urma neregulilor constatate pe parcursul actiunilor au fost aplicate…

- Acțiunile autoritaților continua in județul Timiș pentru depistarea celor care nu respecta normele de protecție sanitara. Polițiștii vor acționa zilnic impreuna cu cei de la ISCTR și pentru verificarea transportatorilor de persoane. Numai miercuri polițiștii și jandarmii au amendat sute de persoane…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, duminica, o serie de controale pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru a verifica respectarea masurilor impotriva COVID-19.La data de 22 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, alaturi de polițiști locali și jandarmi din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in acest sfarșit de saptamana, o serie de controale de amploare pe raza municipiului Campia Turzii, pentru a verifica respectarea masurilor impuse de starea de alerta.”Politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii, impreuna cu politistii Sectiei 4 Politie…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de miercuri, o serie de controale in trafic pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 4 noiembrie a.c., in intervalul orar 07.00 – 08.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, sprijiniți de jandarmi și polițiști locali, au acționat…

- Razie desfasurata de Politia municipiului Constanta.La data de 22 septembrie a.c., in intervalul orar 06.00 10.00 si 18.00 20.30, zeci de politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Constanta si G.J.M. Tomis si al politistilor locali din Cumpana au…