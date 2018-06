Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.000 de politisti au intervenit in 1 iunie, la nivel national, la aproape 3.000 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate, au constatat 616 infractiuni, au aplicat peste 9.000 de sanctiuni contraventionale si au retinut peste 500 de permise de conducere.Citește și: Schimbare…

- Politistii au retinut, în ultimele 24 de ore, peste 400 de permise de conducere si au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale, valoarea totala a amenzilor fiind de peste doua milioane de lei, anunta Inspectoratul General al Politiei Române.

- Politistii au retinut, in ultimele 24 de ore, peste 400 de permise de conducere si au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale, valoarea totala a amenzilor fiind de peste doua milioane de lei, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Peste 8.000 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate de politisti in ultimele 24 de ore. In timpul raziilor, oamenii legii au retinut 530 de permise de conducere. Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 3.000 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate, au aplicat peste…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.800 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate, au constatat peste 840 de infractiuni, au aplicat peste 9.400 de sanctiuni contraventionale si au retinut 584 de permise de conducere. Au fost organizate 354 de actiuni si s-a…

- La acest sfarsit de saptamana, politistii galateni au impanzit soselele judetului cu echipaje si radare pentru a taia cheful de ”zburat” pe sosele al soferilor care cred ca daca este weekend nici legea nu se mai aplica. "Recolta" a fost destul de bogata, 30 permise de conducere au fost retinute si 115…

- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. (IGPR). Peste 7.800 de politisti…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier au organizat si executat, sambata, in municipiul Craiova, o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de nerespectarea de catre conducatorii auto a semnificației culorilor semaforului electric aflat in funcțiune, anunta Inspectoratul de Politie al Judetului…