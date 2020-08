Hoții care au spart casa fiului senatorului PSD, Niculae Badalau, au fost prinși, dupa aproape doua luni de la jaful care a avut loc in Bolintin Vale, au declarat, joi, surse apropiate anchetei, pentru MEDIAFAX. Casa lui Gabriel Badalau, fiul senatorului Niculae Badalau, a fost sparta in luna iunie de persoane care au ramas necunoscute. Din locuința, hoții au furat bani și ceasuri de mana. Dupa aproape doua luni de la jaf, hoții au fost prinși, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei, iar la ora transmiterii știrii au loc mai multe percheziții in acest caz. Si locuinta lui Niculae…