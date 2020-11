Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat, in ultima saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate pentru limitarea raspandirii virusului de COVID-19, peste 58 de mii de amenzi in valoare de aproximativ 8,6 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de MAI. Cele mai multe nereguli constatate au fost legate de nepurtarea…

- Politistii au aplicat, in ultima saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate in contextul pandemiei de COVID - 19, peste 58 de mii de amenzi in valoare de aproximativ 8,6 milioane de lei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. De asemenea, 69 de…

- Peste 16.000 de sanctiuni contraventionale, in suma totala de aproximativ 6 milioane lei, au fost aplicate de politistii locali de la inceputul anului, se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Politia Locala Galati.Potrivit sursei citate, in aceeasi perioada, oamenii legii au constatat…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de duminica, peste 7.100 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii…

- Politistii au aplicat, in aceasta saptamana, 6.757 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.705.471 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara, impuse din cauza epidemiei de COVID-19.”In urma misiunilor derulate in perioada 13 - 19 septembrie 2020 pentru verificarea…

- IPJ Braila a aplicat, de la inceputul epidemiei de COVID-19, amenzi in valoare de aproximativ 19 milioane lei si a intocmit 74 dosare penale, pentru nerespectare masurilor de limitare a raspandirii noului tip de coronavirus, potrivit informatiilor facute publice, luni, de Autoritatea Teritoriala…

- Veste excelenta pentru șoferi! Potrivit noilor modificari aduse legii asigurarilor RCA, șoferii nu ar mai fi amendați in situația in care nu prezinta dovada asigurarii autoturismului in format fizic. Cu toate acestea, polițiștii au dreptul sa le ceara șoferilor dovada an format digital. Legi mai blande…

- Politistii, jandarmii si reprezentantii celorlalte institutii cu atributii de a verifica respectarea masurilor de protectie sanitara au dat, in urma controalelor facute la sfarsitul saptamanii, amenzi de 1,5 milioane de lei.