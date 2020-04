Polițiștii au crezut că e un hoț, dar era un îndrăgostit care a sărit pe geam Intreaga scena a fost filmata de martori care locuiesc in apropiere si care erau convinsi ca au de-a face cu un hot sau cu o persoana ce incearca sa fuga din izolare fara adeverinta. Inainte de a-si pregati escaladarea, tanarul, care a sarit pe geamul unui apartament situat la etajul al doilea, vorbeste pret de cateva clipe la telefon. Ulterior, timp de aproape zece minute, incearca sa coboare, facand exercitii de echilibristica pe streasina apa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

