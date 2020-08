Polițiștii au confiscat sume mari de bani și droguri după 18 percheziții în Ilfov și Dâmbovița Peste 99.900 de lei, opt plante de cannabis, peste 2.000 euro și 25 de telefoane mobile au fost confiscate, miercuri, de polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate, dupa percheziții in județele Ilfov și Dambovița, anunța MEDIAFAX. Grupul organizat destructurat era specializat in introducerea in țara a unor droguri de risc și de mare risc, respectiv cannabis, cocaina, ecsatsy și amefetamina. „Din cercetari a reieșit ca un barbat din localitatea Crevedia s-ar fi ocupat de introducerea din Spania in Romania, a unor cantitați de droguri disimulate in colete, un transport conținand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

