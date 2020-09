Polițiștii au confiscat 95 kg de canabis, în urma unor percheziții făcute în două județe. Opt persoane au fost reținute Polițiștii au ridicat 95 de kilograme de canabis, mai multe instalații pentru creșterea plantelor, dar și sume de bani, de la mai multe persoane banuite de trafic de droguri din județele Mureș și Cluj. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT Mureș au facut 19 percheziții domiciliare, in judetele Mures si Cluj, intr-un […] Articolul Polițiștii au confiscat 95 kg de canabis, in urma unor percheziții facute in doua județe. Opt persoane au fost reținute a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

