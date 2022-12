Stiri pe aceeasi tema

- Alcoolemia lui Culita Sterp ar fi fost mult mai mare decat au aratat testele facute in dimineata in care a provocat accidentul din Cluj-Napoca. Politistii au cerut refacerea testelor si recalcularea alcoolemiei.

- Ce alcoolemie avea Culița Sterp in noaptea in care a facut accident și apoi a fugit de oamenii legii. Informațiile facute publice de Institutul de Medicina Legala dovedesc ca artistul avea alcoolemie mai mare decat s-a spus inițial, adica o valoare care era peste limita unei fapte penale.

- Culița Sterp a provocat un accident rutier grav in Cluj-Napoca, iar mult timp a stat departe de ochii curioșilor și s-a abținut de la orice comentariu. Recent, artistul a revenit public cu prima declarație, iar in urma cu o zi, Culița a publicat un nou mesaj pe rețelele de socializare, unde iși exprima…

- Mama lui Culița Sterp, mama Geta, dar și sora manelistului, Geta Sterp, au explicat, pe pagina de Youtube a Getei Sterp, totul despre accidentul din Cluj-Napoca pe care l-a provocat Culița Sterp in urma cu cateva zile. Cele doua au declarat ca lumea judeca nedrept, iar situația nu este așa cum o descrie…

- Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier grav in Cluj-Napoca, in urma caruia victima a ajuns la spital. Dupa o perioada in care a stat ascuns, lasandu-și familia sa faca declarații in spațiul public, artistul a venit cu explicațiile pe rețelele de socializare și și-a cerut scuze.

- Probleme cu legea pentru un cantareț de manele. Culița Sterp e acuzat ca a provocat un accident in centrul orașului Cluj-Napoca și a apoi a fugit. Momentul a fost surprins de o camera de de bord: se vede cum Culița Sterp intra cu viteza in intersecție, fara sa se sigure și lovește alta mașina. Barbatul…

- Un accident rutier grav s-a petrecut in aceasta dimineața pe DN1-E60 intre Cluj-Napoca și Oradea, la Bologa. In accidentul de luni dimineața, de la ora 7.00, au fost implicate o dubița si un TIR. Patru persoane au fost ranite! „Pompierii ISU Cluj – Detașamentul Huedin intervin la un accident rutier…

- O femeie și-a pierdut viața in urma unui accident tragic, produs marți dupa-amiaza, in jurul orei 18:45, pe centura Valcele – Apahida. Un autoturism care se deplasa pe direcția Dej spre Cluj-Napoca, condus de o femeie de 52 de ani, ar fi patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu un…