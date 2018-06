Stiri pe aceeasi tema

- Un militar american a fost arestat dupa ce a furat un vehicul militar blindat si a fost urmarit de politie timp de doua ore, intr-un oras aglomerat, relateaza BBC News conform News.ro . Vehiculul a fost luat de la baza Garzii Nationale Ford Pickett, marti, si condus in viteza prin Richmond, capitala…

- Un vehicul blindat care a fost furat dintr-o unitate militara din Virginia, SUA, a provocat haos in randurile poliției. Un lung șir de mașini ale poliției a plecat in urmarirea vehiculului șenilat, imaginile...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe bulevardul I.C.Bratianu. Un barbat a fost preluat de ambulanta si transportat la spital.Potrivit martorilor, barbatului i s ar fi facut rau si s a prabusit pe trecera de pietoni.Un sofer, martor la cele intamplate, a oprit la fata locului.Politistii…

- Joi, 24 mai a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au pus in aplicare un mandat de perchezitie la domiciliul unui barbat, in varsta de 49 de ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni…

- Cele trei rulote de locuit care au fost incendiate in cartierul Gai aparțineau directorului Agenției Județene de Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Arad, Marinel Henteș. Polițiștii au fost chemați de catre proprietar, care a declarat ulterior pentru Jurnal Aradean și Aradon ca cel care a provocat…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Portitei cu Crinului. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, o Skoda si un Mercedes. O femeie a fost ranita, este vorba despre soferita din Skoda, si i se acorda ingrijiri medicale…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara p e DN 3 la intrare in Valu lui Traian dinspre Constanta. Din primele informatii mau multe persoane ar fi fost ranite. La fata locului intervin cadrele medicale de la ambulanta. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...