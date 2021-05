Stiri pe aceeasi tema

- Marți a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei,…

- O ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) va fi convocata saptamana viitoare pe tema tensiunilor Rusia-Ucraina, a anunțat joi președintele Klaus Iohannis. Acesta susține ca autoritațile din Romania „sunt pe faza”. „Situația este ingrijoratoare (…) Sa nu iși imagineze cineva ca stam și…

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, ii cere președintelui Klaus Iohannis convocarea Consiliului Suprem de Aparare al Țarii (CSAT) pentru discuții și decizii legate de situația tensionata din zona Marii Negre. Fifor spune ca Romania trebuie sa fie foarte atenta cum abordeaza situația…

- Guvernul a aprobat joi proiectul de lege care prevede ca furnizorii de comunicații vor putea utiliza in rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producatori autorizați in prealabil prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Aparare…