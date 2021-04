Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul a fost preluat de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar București.Miercuri seara s-a anunțat oficial ca in acest dosar doi subofițeri jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) „Basarab I” Argeș sunt acuzați de purtare abuziva și loviri sau vatamari cauzatoare…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Militar București a anunțat miercuri ca doi jandarmi sunt urmariți penal in dosarul Pitești, deschis dupa ce un barbat de 63 de ani a murit. In același dosar, doi polițiști sunt in arest preventiv. Cei doi jandarmi sunt cercetați pentru purtare abuziva și loviri sau…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Militar București a decis ca doi jandarmi care au participat la imobilizarea barbatului mort in Pitești vor fi urmariți penal. In același dosar sunt și doi polițiști, arestați preventiv pentru 30 de zile.

- Unul dintre cei doi politisti pitesteni, arestati preventiv in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, s-a pensionat, iar in cazul celuilalt au fost suspendate raporturile de serviciu, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. „In conformitate cu…

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie din Pitesti retinuti pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, informeaza Agerpres.

- Premierul Florin Citu i-a solicitat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, o ancheta foarte rapida in cazul barbatului decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, punctand ca vinovatii trebuie sa raspunda, informeaza AGERPRES . “Am avut o discutie cu domnul…

- Doi agenți de Poliție au fost reținuți pentru 24 de ore in dosarul Pitești. Ei sunt cercetați intr-un dosar de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Procurorul care instrumenteaza cazul barbatului din Pitești, decedat in timp ce era imobilizat de polițiști, a anunțat ca doi agenți de Poliție au…

- S-a intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de purtare abuziva și ucidere din culpa in cazul barbatului care a decedat astazi, dupa ce un incendiu a avut loc la Autogara Sud din Pitești. Focul a izbucnit la bucataria terasei. Polițiștii au incercat sa il indeparteze pe barbatul de 63 de…