Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, la Sebeș polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitara. Stimați cetațeni, este important ca fiecare dintre noi sa avem un comportament responsabil, sa conștientizam ca acțiunile noastre…

- Jandarmeria Alba continua acțiunile executate pentru prevenirea și limitarea infectarii cu noul Coronavirus. In acest context, duminica, 18 octombrie, echipajele de jandarmerie, alaturi de alte structuri și autoritați, au actionat pe raza județului Alba. Pe timpul misiunilor executate in vederea verificarii …

- Au fost inregistrate cu aproximativ 1,56% mai multe sanctiuni contraventionale, fata de media zilnica, si aplicate amenzi de aproape 1 milion de lei, in urma verificarilor de sambata, 10 octombrie, privind respectarea masurilor de protectie sanitara, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul de…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus, politistii din cadrul lnspectoratului de Politie Judetean Dambovita cu suportul Jandarmeriei si Politiei Locale, au intensificat activitatile de verificare a modului in care se respecta…

- Polițiștii gorjeni au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 100 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala. ”In total, 207 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVA și Ministerului Sanatații…

- In Dolj, peste 130 de politiști, jandarmi și polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența și Direcției Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au desfașurat acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar…

- In Argeș, verificarile in mijloacele de transport in comun, in complexele comerciale și in zonele aglomerate continua. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis marti ca 1.541 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 325.550 lei, au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara. "Angajatii MAI, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Ministerului Transporturilor, impreuna cu autoritatile…