Polițiștii arădeni, aproape de cei mai puțin norocoși Sarbatorile de iarna sunt un prilej de a fi mai buni și de a ne apropia de cei din jurul nostru. Anul acesta a fost unul cu multe incercari pentru fiecare dintre noi și cu atat mai copleșitor pentru cei mai puțin norocoși.

- Sarbatorile bat la ușa, iar cumpararea cadourilor nu mai trebuie amanata din pana de idei sau din lipsa banilor și asta pentru ca am gasit cateva de sugestii de cadouri la un preț accesibil ce se pot incadra in suma de 50-100 de lei.

- In ziua de 03 decembrie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...

- Un accident rutier a avut loc pe podul care leaga Micalaca de Subcetate, informeaza ISU Arad. Polițiștii au demarat o ancheta dar, conform primelor informații, autoturismul BMW ... The post Accident teribil in vestul țarii: un BMW a facut praf un parapet și un stalp de iluminat. Oameni raniți appeared…

- Sindicatul Europol susține ca polițiștilor li se cere sa dea un anumit numar de amenzi zilnic romanilor care nu respecta regulile din pandemie. ”Planul de amenzi a revenit in plina pandemie.Acesta este mesajul ferm al șefilor din IPJ Tulcea pentru polițiștii care nu vor sa aplice amenzi abuziv. Ei au…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II - judetul Arad au depistat unsprezece tineri din... The post Unsprezece tineri din Afganistan, depistați ascunsi in doua TIR-uri la o vama din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad a fost dotat cu 531 de pistoale Beretta Storm. Armele vor ajunge la polițiștii de la Biroul Autostrazi, Poliție Rutiera, Ordine Publica și Poliția Transporturi.

- Polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, continua acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, judetul Arad, au depistat 21 de persoane, dintre care doi... The post Continua asaltul la frontiera de vest: 21 de migranti au incercat sa treaca fraudulos appeared first on Renasterea banateana .