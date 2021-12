Sindicatul Europol afirma ca Parlamentul, prin majoritatea aflata la guvernare, a votat Legea bugetului fara amendamentul promis cu privire la acordarea celor doua transe restante din Legea salarizarii 153/2017. "Singura solutie ramane blocarea activitatii din 01 ianuarie 2022, precum au procedat si magistratii. Nicio ora suplimentara in plus, nicio sarcina pe inafara fisei postului, niciun compromis in favoarea institutiei", arata acestia.

