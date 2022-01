Stiri pe aceeasi tema

- Un bombardier a postat pe Tik Tok o filmare in care conducea o mașina de poliție. Politia Romana face verificari pentru a se stabili cum a reusit barbatul sa conduca autospeciala Politiei. In urma verificarilor efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov s-a stabilit faptul ca autospeciala…

- In urma verificarilor efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov s-a stabilit faptul ca autospeciala de poliție aparține Poliției Stațiunii Predeal, iar videoclipul a fost realizat in seara de 19.01.2022, relateaza realitateadebrasov.net . Urmare a celor constatate, la nivelul instituției…

- Dupa ce un un tanar din Moeciu, județul Brașov, s-a filmat in timp ce se afla la volanul unei autospeciale de poliție, IPJ Brașov a transmis, sambata, ca se fac verificari. Tanarul care nu era polițist și s-a filmat in autospeciala a postat imaginile pe Tik Tok, pe care ulterior le-a șters.In imaginile…

- Politistii din Valcea fac cercetari dupa ce, luni seara, au primit o sesizare din partea unui barbat care a reclamat ca o persoana a tras cu un pistol catre fiul sau. Primele verificari arata ca arma, de tip airsoft, a fost folosita de catre un alt adolescent, care se certase cu fiul barbatului. Potrivit…

- Politistii cauta o minora de 14 ani, care a plecat sambata de la domiciliul sau din comuna Liesti si nu a mai revenit, informeaza, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, la data de 8 ianuarie, o femeie din comuna Liesti a sesizat politistii Postului de Politie…

- Protagoniști sunt membrii unei grupari din Brașov care se dadeau drept polițiști și simulau o percheziție pentru a intra in casele victimelor. Odata intrați in case, talharii ii amenințau pe locatari și furau cam orice: bani, bijuterii și obiecte de arta. 11 percheziții au loc in acest caz in Ilfov…

- Politistii prahoveni fac verificari pentru identificarea mai multor persoane implicate intr-o bataie care a avut loc in mijlocul Drumului National 1, pe raza statiunii Busteni, potrivit news.ro . Politia a anuntat ca in urma violentelor niciunul dintre cei implicati nu a depus plangere. In imaginile…

- Politistii galateni cauta o minora de 13 ani care a plecat, vineri, de la domiciliul sau din municipiul Galati si nu a mai revenit, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. “Pe data de 10 decembrie, in jurul orei 18,30, politistii Sectiei 4 Politie Galati au fost sesizati cu privire…